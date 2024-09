Dinding Hangeul Setinggi 22 Meter Dipamerkan di New York, AS

Photo : KBS News

Sebuah dinding di dalam ruangan yang bertuliskan huruf Korea, Hangeul dipamerkan di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Tembok itu memiliki tinggi dengan mencapai 22 meter dan lebar 8 meter.Korea Cultural Center (KCC) New York mengumumkan karya Dinding Hangeul oleh seniman bernama Kang Ik-joong, yang terdiri dari sekitar 20 ribu blok berisi kata-kata bijak kehidupan dalam bahasa Korea, yang diserahkan oleh sekitar 1.000 orang dari 50 negara terpilih dari sekitar 7.000 peserta.KCC New York membuat situs terpisah untuk memungkinkan kalimat yang dimasukkan orang asing dalam bahasa mereka sendiri dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Korea.Seniman Kang yang menyumbangkan keterampilannya untuk proyek KCC itu, diketahui sedang berkarier sebagai seniman instalasi di New York dan terkenal lewat karyanya dengan menulis huruf Korea menggunakan berbagai warna pada panel persegi berukuran panjang sekitar 7,5 sentimeter dan kemudian dirangkai.Selain mengumumkan Dinding Hangeul tersebut, KCC New York juga akan menjalankan pameran karya Kang Ik-joong hingga 7 November mendatang.