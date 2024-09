Daerah Seongsu Menduduki Peringkat 4 Sebagai 'Lingkungan Terkeren di Dunia'

Photo : YONHAP News

Daerah Seongsu-dong di Seoul berada di urutan ke-4 dalam peringkat 'Lingkungan Terkeren di Dunia' yang dipilih oleh Time Out, majalah informasi perjalanan dan budaya terkenal Inggris.Time Out mengumumkan 38 kawasan sebagai 'Lingkungan Terkeren di Dunia' tahun ini pada hari Rabu (25/09) waktu setempat.Time Out memperkenalkan, Seongsu-dong yang dulu merupakan pusat industri kulit, percetakan, dan pembuatan sepatu yang kini telah berubah menjadi salah satu lingkungan paling kreatif di Seoul hingga dijuluki sebagai Brooklyn di Seoul.Dilanjutkan, bahwa kawasan itu dipenuhi dengan gudang bata merah, pabrik tua, dan kontainer pengiriman serta terdapat kafe, butik, dan galeri yang cukup trendi saat ini.Time Out menambahkan, di Taman Ttukseom Hangang dekat Seongsu-dong, juga diadakan 'Seoul Drone Show', acara pencahayaan spektakuler selama beberapa minggu setiap musim semi dan musim gugur.Sejak tahun 2018, Time Out telah memilih 'Lingkungan Terkeren di Dunia' melalui evaluasi tahunan.