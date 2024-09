Mantan Penasihat Keamanan di Era Trump Desak Korsel Tingkatkan Belanja Pertahanan

Photo : YONHAP News

Robert O'Brien, yang pernah menjabat sebagai penasihat keamanan nasional di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, mendesak Korea Selatan untuk meningkatkan belanja pertahanannya secara signifikan.O'Brien mengungkapkan hal tersebut pada hari Kamis (26/09) dalam sebuah forum tentang ancaman keamanan dari Cina yang diselenggarakan oleh American Enterprise Institute yang berbasis di Washington.Mantan penasihat keamanan nasional itu menekankan pentingnya Seoul untuk meningkatkan belanja pertahanannya menjadi antara 3 hingga 3,5% dari produk domestik bruto (PDB), dengan mengatakan bahwa Jepang telah meningkatkan belanja pertahanannya secara signifikan. Sementara Korea Selatan hanya membelanjakan 2,5% dari PDB untuk sektor pertahanan.O'Brien juga mengatakan bahwa AS perlu “kembali ke permainan nuklir,” dan menambahkan bahwa kini tidak hanya program nuklir Cina dan Rusia saja yang mengalami kemajuan, namun juga Iran dan Korea Utara.Membahas kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, O'Brien memuji pemerintahan Biden atas KTT Camp David tahun 2023 di dekat Washington.Namun, dia menyebut bahwa pemerintahan Trump telah meletakkan dasar untuk pertemuan tersebut.