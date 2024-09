'Free Cholsoo Lee' Dinobatkan Sebagai Film Dokumenter Sejarah Terbaik di Emmy Awards ke-45

Photo : YONHAP News

Sebuah film dokumenter tentang kampanye tahun 1970-an di Amerika Serikat untuk membebaskan seorang imigran Korea, yang secara salah dihukum karena melakukan pembunuhan dari penjara mendapat penghargaan di Emmy Awards tahun ini.Menurut National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS), film dokumenter berjudul "Free Cholsoo Lee" itu dinobatkan sebagai Outstanding Historical Documentary dalam ajang News & Documentary Emmy Awards ke-45 yang diselenggarakan di New York City, pada hari Kamis (26/09) waktu setempat.Film dokumenter yang disutradarai bersama oleh warga Korea-Amerika, Julie Ha dan Eugene Yi, sebelumnya juga telah menerima penghargaan di Festival Film Sundance 2022 sebelum disiarkan di PBS.Chol Soo Lee adalah seorang imigran Korea yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah divonis bersalah atas kasus pembunuhan tahun 1973 di San Francisco.Setelah menghabiskan 10 tahun di balik jeruji besi, Lee akhirnya dibebaskan setelah gerakan solidaritas pan-Asia membantu membatalkan hukumannya, yang dipicu oleh artikel yang ditulis oleh jurnalis Korea-Amerika K.W. Lee yang mempertanyakan putusan tersebut.