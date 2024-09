Menlu Cho Meminta Peningkatan Kerja Sama Negara Anggota UNC Dalam Menghadapi Ancaman Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yeol mengundang perwakilan negara-negara anggota Komando PBB (UNC) untuk makan siang bersama di New York, AS di sela-sela gelaran sidang umum PBB.Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul, selama jamuan makan siang yang berlangsung pada hari Jumat (27/09) waktu setempat, Menteri Cho menyerukan agar kerja sama dan solidaritas antarnegara anggota, perlu untuk diperkuat dalam menanggapi ancaman Korea Utara.Ia melanjutkan bahwa keamanan kawasan Indo-Pasifik dan Eropa Tengah saling berhubungan seiring dengan meningkatnya ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta menguatnya kerja sama keamanan ilegal antara Pyongyang dan Moskow.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa para perwakilan negara anggota Komando PBB telah mengatakan keprihatinan yang mendalam atas peningkatan kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia. Mereka juga mengutuk keras serangkaian provokasi Korea Utara, termasuk program misil dan rudalnya.UNC merupakan organisasi militer yang didirikan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1950 untuk membela Korea selama Perang Korea. Saat ini, organisasi yang memiliki total 18 negara anggota itu, bertanggung jawab untuk memelihara dan menangani sistem gencatan senjata antara kedua Korea di bawah kendali Kepala Staf Gabungan AS.