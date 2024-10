Ekspor Korsel Bulan September Naik 7,5% Dibandingkan Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan di bulan September mencapai 58,77 miliar dolar AS dengan meningkat 7,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Menurut data yang diumumkan oleh Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya pada hari Selasa (01/10), ekspor di bidang semikonduktor pada bulan September mencapai titik tertinggi dalam tiga bulan, yaitu 13,6 miliar dolar AS dengan meningkat 37,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Ekspor komputer, peralatan telekomunikasi nirkabel, kesehatan bioteknologi, dan lainnya juga meningkat, serta ekspor mobil yang juga mulai naik untuk pertama kali dalam empat bulan, dengan mencapai 5,5 miliar dolar AS.Ekspor ke Cina mencapai titik tertinggi pada tahun ini, dengan menyentuh angka 11,7 miliar dolar AS melalui peningkatan ekspor semikonduktor dan peralatan telekomunikasi nirkabel.Nilai ekspor ke Amerika Serikat juga naik 3,4%, dan ekspor ke Uni Eropa mencapai titik tertinggi selama dua bulan berturut-turut dengan peningkatan ekspor produk teknologi informasi.Sementara itu, impor di bulan September meningkat 2,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sehingga mencapai 52,12 miliar dolar AS.Impor minyak mentah dan gas masing-masing mengalami penurunan 11,6% dan 0,6%, sehingga nilai impor energi mencapai 10,4 miliar dolar AS dengan turun 8,4%.Selanjutnya, neraca perdagangan di bulan September mencapai surplus selama 16 bulan berturut-turut.