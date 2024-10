Cadangan Devisa Korsel Meningkat Bulan September di Tengah Depresiasi Dolar

Photo : YONHAP News

Jumlah cadangan devisa Korea Selatan mengalami peningkatan lebih dari empat miliar dolar AS pada bulan September, di tengah depresiasi dolar AS.Melihat data dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Rabu (07/10), posisi cadangan devisa Korea Selatan tercatat mencapai 419,97 miliar dolar AS pada akhir bulan September, naik 4,05 miliar dolar jika dibandingkan dengan posisi akhir satu bulan sebelumnya.BOK menuturkan bahwa, peningkatan tersebut didorong oleh naiknya nilai konversi aset nondolar dengan depresiasi mata uang AS sebesar 0,9% bulan lalu.Pada akhir bulan Agustus, Korea Selatan menjadi pemegang cadangan devisa terbesar ke-9 di dunia. Cina tetap berada di posisi teratas di dunia dengan devisa sebesar 3 triliun 288,2 miliar dolar, disusul oleh Jepang, Swiss dan India.