Novelis Korea Selatan Han Kang berhasil meraih Hadiah Nobel Sastra Tahun 2024.Han adalah wanita Asia pertama yang memenangkan Hadiah Nobel di bidang sastra dan orang Korea Selatan kedua yang memenangkan Hadiah Nobel. Sebelumnya, mendiang Presiden Kim Dae-jung memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2000.Akademi Swedia menyatakan bahwa karya Han adalah prosa puitis yang mengonfrontasikan trauma historis serta mengekspos kerapuhan kehidupan manusia.Han mendapatkan kabar bahwa ia menerima penghargaan Nobel Sastra melalui sambungan telepon dan ia sangat terkejut serta merasa gembira atas informasi itu.Menurut Han, upaya dan kekuatan dari penulis seniornya memberikan ia semangat dan inspirasi, dimana ia berharap agar penerimaan Hadiah Nobel Sastra kali ini dapat menjadi kabar yang menggembirakan baik para pembaca dan rekan penulis di Korea Selatan.Selanjutnya, Han merekomendasikan karyanya berjudul "We Do Not Part", "The Elegy of Whiteness" dan "The Vegetarian" bagi penulis yang baru mengenal Han Kang.Sementara itu, media dan penerbit buku di luar negeri juga ramai menginformasikan tentang kabar penerimaan Hadiah Nobel Sastra oleh novelis Han Kang.AP diketahui melaporkan kabar kali ini yang menunjukkan pengaruh budaya Korea Selatan yang semakin membesar, dan Reuters juga memperkenalkan ayah Han yang juga merupakan novelis.Selanjutnya menurut media Jepang, Han Kang merupakan warga Korea Selatan pertama dan juga penulis perempuan Asia pertama yang meraih Hadiah Nobel Sastra.Penerbit Inggris yang menerbitkan novel Han Kang juga menyebut Han sebagai seorang penulis yang sangat menakjubkan dan berbeda dengan penulis lainnya.