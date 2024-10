1 Juta Buku Karya Han Kang Laris Terjual Usai Pengumuman Nobel Sastra 2024

Photo : YONHAP News

Penjualan sejumlah buku karya novelis Han Kang melonjak tajam di toko buku Korea Selatan, dengan sebanyak 1 juta eksemplar yang terjual habis dalam kurun waktu 6 hari setelah ia dinobatkan sebagai peraih penghargaan Nobel Sastra 2024.Yes 24, Kyobo Book Centre, Aladin, dan toko buku lainnya melaporkan bahwa mereka telah menjual sebanyak 1,62 juta eksemplar karya Han per hari Rabu (16/10) pukul 9 pagi. Adapun menurut perhitungan sementara, setidaknya 70.000 eksemplar e-book juga telah terjual.Buku-buku karya Han diketahui menempati posisi teratas di toko-toko buku utama di Korea Selatan, dan di antaranya, buku berjudul Human Acts, The Vegetarian, dan We Do Not Part diketahui mendapatkan sorotan yang tinggi.Sejak pengumuman penghargaan Nobel Sastra 2024, tren penjualan buku karya Han terus mencetak rekor baru, sebagaimana situs web toko buku besar domestik yang juga sempat mengalami gangguan untuk sementara waktu akibat membludaknya permintaan. Dimana penjualan buku karya Han terjual lebih dari 130.000 eksemplar hanya dalam waktu setengah hari.