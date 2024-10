AS Konfirmasi Korea Utara Kirim 3.000 Tentara ke Rusia

Photo : YONHAP News

Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa Korea Utara mengirimkan pasukan ke Rusia.Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan pada hari Rabu (23/10) waktu setempat dalam konferensi pers bahwa AS menilai Korea Utara telah memindahkan setidaknya 3.000 tentara ke Rusia timur antara awal hingga pertengahan Oktober.Kirby mengatakan AS meyakini bahwa para tentara tersebut melakukan perjalanan dengan kapal ke Vladivostok di Timur Jauh Rusia dan kemudian melanjutkan perjalanan ke sejumlah lokasi pelatihan militer Rusia di wilayah Rusia timur, dimana mereka saat ini menjalani pelatihan.Pejabat Gedung Putih tersebut mengatakan bahwa AS belum mengetahui apakah para tentara itu akan ikut bertempur bersama militer Rusia, namun hal ini tentu saja sangat mungkin terjadi.Kirby menambahkan bahwa mereka bisa saja pergi ke Rusia bagian barat dan kemudian terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Ukraina.Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan dalam sebuah kunjungan ke Italia bahwa terdapat bukti Korea Utara telah mengirimkan pasukan ke Rusia.Komentarnya itu menjadi konfirmasi publik pertama AS tentang Korea Utara yang mengirim pasukan ke Rusia.