Menhan: Pasukan Korut Yang Dikirim ke Rusia Hanya Berperan Sebagai Tameng

Photo : KBS News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyeon menilai tentara Korea Utara yang dikirimkan ke Rusia hanyalah tentara bayaran yang dijadikan sebagai tameng peluru.Dalam sidang audit dan inspeksi parlemen pada hari Kamis (24/10), Menteri Kim mengatakan, meskipun disebut sebagai pengiriman pasukan, namun istilah tentara bayaran lebih tepat bagi tentara Korea Utara, karena menyamarkannya dengan seragam militer Rusia dan bergerak sesuai perintah militer Rusia tanpa memiliki wewenang operasi apa pun.Menteri Pertahanan Korea Selatan menjelaskan, sejak bulan Oktober usai pertemuan puncak antara Kim Jong-un dan Vladimir Putin berakhir, pengiriman pasukan itu telah dimulai dan Korea Utara juga telah menyediakan hampir 10 juta peluru artileri ke Rusia.Badan Intelijen Nasional juga melaporkan bahwa sekitar 3.000 pasukan Korea Utara telah dikirim ke Rusia dan diperkirakan jumlahnya akan mencapai 10.000 orang pada bulan Desember. Menurutnya, setiap pasukan dibayar sekitar 2.000 dolar AS per bulan sebagai imbalan.Amerika Serikat (AS) dan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang sebelumnya bersikap hati-hati dalam mengonfirmasi pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia, akhirnya mengakui pengiriman pasukan itu.Menteri Kim juga menyatakan bahwa terdapat kemungkinan Korea Utara akan meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) menjelang pemilu presiden AS.Dia melanjutkan sejauh ini, Korea Utara cenderung melakukan peluncuran dengan sudut tinggi, tetapi kali ini kemungkinan akan meluncurkannya dengan sudut normal untuk uji coba. Karena tujuan rezim Pyongyang adalah berhasil melakukan uji masuk kembali.