Lagu 'APT.' Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Mengguncang Dunia

Photo : KBS News

Lagu 'APT.' milik Rose BLACKPINK dan bintang pop AS Bruno Mars kini tengah populer di seluruh dunia.Begitu dirilis, lagu tersebut langsung menduduki puncak situs musik terbesar dunia, dan video musiknya telah ditonton 100 juta kali dalam lima hari.Lagu yang dimulai dengan mengulangi kata APT. itu memang sangat mudah menempel di telinga.Dirilis pada tanggal 18 Oktober lalu, lagu itu langsung menarik perhatian dengan menduduki peringkat pertama di tangga lagu global Spotify, platform streaming musik terbesar dunia.Ini adalah pertama kalinya grup wanita K-pop dan penyanyi solo wanita Korea Selatan menduduki puncak tangga lagu itu.Lagu 'APT.' diciptakan oleh Rose sendiri yang terinspirasi dari sebuah permainan generasi muda di Korea Selatan yang kerap dilakukan saat minum alkohol.Permainannya cukup mudah, para peserta cukup menumpuk kedua tangan mereka kemudian menarik satu per satu tangan sampai mencapai angka tertentu.Dalam adegan video musik 'APT.' juga memperlihatkan Bruno Mars mengibarkan bendera Korea Selatan di kedua tangannya.Di berbagai media sosial, banyak video yang menunjukkan orang-orang di seluruh dunia berteriak ''apatu'' dan menyanyikan lagu tersebut.Bahkan ada yang menyebutnya sebagai Gangnam Style kedua, dengan perhatian tertuju pada apakah 'APT.' akan mencetak rekor baru di chart single utama Billboard AS, 'Hot 100'.