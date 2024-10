Menteri Pertahanan Korsel dan AS Akan Bertemu Dalam SCM Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat akan bertemu di AS pada tanggal 30 Oktober mendatang, untuk membahas kondisi keamanan di Semenanjung Korea melalui Pertemuan Konsultasi Keamanan antara Korea Selatan dan AS (SCM).Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin akan membahas urusan terkait pertahanan, aliansi antara dua negara, dan lainnya dalam gelaran SCM ke-56. Hal itu dilakukan untuk menyediakan landasan praktis visi pertahanan aliansi Korea Selatan dan AS, serta mengembangkan hubungan bilateral sebagai aliansi yang strategis dan komprehensif di tingkat global.Kedua menteri akan menilai kondisi keamanan terkait pengiriman personel militer Korea Utara ke Rusia termasuk membahas langkah kerja sama terhadap kebijakan Korea Utara, langkah peningkatan pencegahan yang terintegrasi, serta urusan di bidang pertahanan.SCM kali ini akan menghadirkan pejabat tingkat tinggi di bidang pertahanan dan luar negeri dari kedua negara.Sementara itu, Menteri Kim Yong-hyun juga dijadwalkan untuk meletakkan karangan bunga di depan monumen peringatan anggota militer AS di Perang Korea, dan mengunjungi lembaga penelitian sistem Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) di AS.