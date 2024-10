Kebakaran di Gudang Pasokan Konsolidasi Ke-55 Busan Berhasil Dipadamkan Setelah 19 Jam

Photo : YONHAP News

Kebakaran terjadi di gudang pasokan konsolidasi ke-55 di Busan untuk militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Dimana api baru dapat dipadamkan dalam 19 jam.Markas Bencana dan Kebakaran Busan menyatakan bahwa pemadaman kebakaran telah selesai pada pukul 13.30 hari Jumat (25/10) dan seluruh fasilitas pemadam kebakaran di pangkalan militer AS telah ditarik.Kebakaran yang terjadi di gudang pasokan konsolidasi ke-55 di distrik Dong-gu, Busan itu terjadi pada pukul 18.30 hari Kamis (24/10) kemarin, Dimana otoritas pemadam kebakaran terus berfokus untuk memadamkan api selama 19 jam.Kebakaran tersebut diperkirakan terjadi dari lantai pertama gudang es di dalam pangkalan, dan disebutkan tidak ada korban jiwa karena para pekerja konstruksi di lokasi telah sepenuhnya keluar satu jam sebelum kebakaran terjadi.Namun, bahan gudang yang rentan pada api, dan juga banyak material yang mudah terbakar di dalam gudang, membuat otoritas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan kebakaran.Gudang pasokan konsolidasi ke-55 di Busan merupakan fasilitas militer yang menyimpan peralatan pasukan AS yang dibawa melalui pelabuhan Busan, sehingga masuknya personel lain termasuk pihak kepolisian sangat dibatasi kecuali petugas pemadam kebakaran.Sesuai Perjanjian Status Kekuatan Bersenjata / Kesepakatan Status Tentara (SOFA), penyelidikan terkait kebakaran oleh polisi dan otoritas pemadam kebakaran tidak dimungkinkan.Namun, Markas Bencana dan Kebakaran Busan menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan bersama militer AS, namun hasil investigasi tidak bisa dipublikasikan.Pemkot Busan menyatakan bahwa kondisi lingkungan atmosfer di sekitar lokasi kebakaran tidak bermasalah.