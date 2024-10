Korsel dan AS Akan Menggelar Pertemuan Tingkat Menlu dan Menhan di Washington

Photo : YONHAP News

Para Menteri Luar Negeri bersama Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan bertemu di Washington, AS di tengah situasi Semenanjung Korea yang memburuk karena Korea Utara mengirimkan pasukan ke Ukraina untuk membantu Rusia.Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul dan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dari Korea Selatan bersama mitranya dari AS, Tony Blinken dan Lloyd Austin akan menggelar pertemuan Menlu dan Menhan (2+2) yang ke-6 di Washington, AS pada 31 Oktober mendatang.Pertemuan sebelumnya telah diadakan di Korea Selatan pada tahun 2021 lalu.Para menteri dari kedua negara tersebut akan membahas masalah Semenanjung Korea dan kolaborasi aliansi Korsel dan AS secara mendalam, termasuk mengadopsi pernyataan bersama yang mencerminkan hasil pertemuan tersebut.Secara khusus, mereka diperkirakan akan mengevaluasi situasi keamanan terbaru di Semenanjung Korea, termasuk Korea Utara yang mengirimkan pasukan untuk membantu Rusia dalam invasi ke Ukraina, serta membahas kerja sama kebijakan terhadap Korea Utara.Terpisah dengan hal itu, Menteri Cho dan Menteri Blinken juga akan menggelar pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri untuk membahas kerja sama Korea Selatan, AS, dan Jepang serta berbagai langkah kolaborasi Korea Selatan dan AS terkait masalah Korea Utara.Setelah itu, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari Korea Selatan akan mengunjungi Ottawa, Kanada dan menggelar pertemuan di tingkat yang sama dengan mitranya dari Kanda, Menteri Melanie Joly dan Bill Blair pada 1 November mendatang.Korea Selatan menggelar pertemuan menteri 2+2 dengan Kanada untuk yang ketiga kali setelah Amerika Serikat dan Australia.Para menteri dari kedua negara berencana untuk membahas masalah Semenanjung Korea, isu utama regional dan global, dan cara kerja sama di bidang pertahanan, keamanan, serta industri pertahanan. Dimana kemudian mereka juga akan mengadopsi pernyataan bersama yang berisi hasil pertemuan tersebut.