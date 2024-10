Pusat Penelitian AI Nasional Resmi Dibuka di Seoul AI Hub

Photo : YONHAP News

Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi Komunikasi bersama Institut Perencanaan dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (IITP) meresmikan 'Pusat Penelitian AI Nasional' di Seoul AI Hub di Yangjae, Seoul, pada hari Senin (28/10).Pusat Penelitian AI Nasional yang akan didirikan di Seoul AI Hub direncanakan akan diperluas menjadi 7.600 m² hingga tahun depan dan akan berperan sebagai pusat dalam pengembangan pemimpin AI global serta ekosistem penelitian antara industri dan akademisi terkait AI.Untuk itu, anggaran sebesar 94,6 miliar won termasuk dana nasional senilai 44 miliar won akan diinvestasikan hingga tahun 2028.Konsorsium terdiri dari Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Universitas Korea, Universitas Yonsei, dan Pohang University of Science and Technology (POSTECH) telah dipilih sebagai lembaga pelaksana untuk pembangunan dan pengoperasian pusat penelitian tersebut.Di pusat penelitian tersebut, penelitian yang dipimpin oleh tim peneliti dari Universitas Washington akan dilakukan untuk mengatasi batasan hukum kurva biaya yang diperlukan untuk pelatihan dan pengoperasian model AI, untuk mencapai kinerja dan efisiensi. Sementara itu, penelitian mengenai model dasar robot akan dipimpin oleh tim dari Universitas Cornell.Kementerian menjelaskan sebanyak 15 peneliti AI terkemuka dari luar negeri akan menetap di Pusat Penelitian AI Nasional dalam waktu tertentu untuk melakukan penelitian kolaboratif dengan peneliti dalam negeri, serta secara rutin akan menggelar seminar publik dan forum internasional.Wali Kota Seoul, Oh Se-hoon mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan penuh agar Seoul dapat tumbuh menjadi pusat AI global yang menarik para peneliti AI terkemuka dari dunia dengan adanya Pusat Penelitian AI Nasional itu.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi Komunikasi, Yoo Sang-im pun menuturkan bahwa pihaknya akan mendukung langkah Korea Selatan untuk menjadi salah satu dari tiga negara terkemuka di bidang AI berdasarkan pengembangan industri AI dan pembentukan kepercayaan.