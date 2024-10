Menhan Korsel-AS Bahas Respons Bersama Atas Pengiriman Pasukan Korut ke Rusia

Photo : YONHAP News

Para pejabat tinggi urusan pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat bertemu di Washington untuk melakukan koordinasi terkait ancaman keamanan mendesak yang dihadapi kedua aliansi, seperti pengerahan pasukan Korea Utara untuk membantu Rusia melawan Ukraina.Pertemuan Konsultatif Keamanan (SCM) Korea Selatan dan AS ke-56 digelar di Pentagon, Washington D.C. pada hari Rabu (30/10) waktu setempat.Pertemuan tersebut digelar secara bergantian di Seoul dan Washington setiap tahunnya, dimana dalam pertemuan di AS tahun ini dihadiri oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun dan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin.SCM pada umumnya menangani diskusi tentang kebijakan militer terkait persekutuan aliansi, termasuk sistem pencegahan yang diperluas AS terhadap Korea Selatan. Sementara agenda utama tahun ini adalah diskusi mengenai tanggapan keamanan global yang timbul dari pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia.Selain itu, pertemuan 2+2 antara para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Korsel-AS juga akan digelar pada hari Kamis (31/10) waktu setempat di Washington, sehari setelah Pertemuan Konsultatif Keamanan tersebut.Agenda pertemuan 2+2 pun diperkirakan akan mencakup pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia dan berbagai tindakan provokatif lainnya yang dilakukan oleh rezim Pyongyang.