Korsel dan AS Mengkritik Kerja Sama Militer Antara Korut dan Rusia

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari Korea Selatan dan Amerika Serikat mengkritik keras kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul, Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun, serta Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken, dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menggelar rapat Menlu dan Menhan Korsel-AS ke-6 di Washington D.C pada hari Kamis (31/10) waktu setempat.Dalam penyataan bersama, para menteri tersebut mengkritik keras kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia yang semakin membesar termasuk transfer senjata ilegal, pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia, dan masih banyak lagi.Mereka menekankan bahwa kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, memperpanjang kesengsaraan warga Ukraina, dan juga mengancam kestabilan di wilayah Indo-Pasifik serta Eropa.Kedua pihak berkomitmen untuk mencermati dukungan Rusia terhadap Korea Utara secara saksama, dan akan mengambil langkah yang dibutuhkan bersama kelompok internasional untuk mencegah tindakan ilegal lainnya yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan.Sementara itu Korea Selatan dan AS juga mengkritik keras peluncuran rudal balistik ICBM Korea Utara pada hari Kamis lalu.