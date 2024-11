Nilai Ekspor Korsel Mencapai 57,5 Miliar Dolar di Bulan Oktober Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Nilai ekspor Korea Selatan di bulan Oktober menyentuh angka 57,52 miliar dolar AS atau 79 triliun won.Nilai tersebut meningkat 4,6% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, dan juga paling tinggi di antara kinerja ekspor bulan Oktober hingga saat ini.Sementara itu, nilai impor juga tercatat mencapai 54,35 miliar dolar AS dan neraca perdagangan juga mencapai surplus selama 17 bulan berturut-turut.Secara khusus ekspor semikonduktor dan otomotif tercatat sangat menonjol, sehingga masing-masing mencapai 12,5 miliar dolar AS dengan mengalami peningkatan 40% dan mencapai 6,2 miliar dolar AS dengan meningkat 5,5%.Ekspor ke Cina menyentuh titik tertinggi dalam 25 bulan, dengan mencapai 12,2 miliar dolar, karena peningkatan ekspor di bidang semikonduktor dan petrokimia.Ekspor ke Amerika Serikat juga memperbaiki kinerja tertinggi selama 15 bulan berturut-turut, dengan mencapai 10,4 miliar dolar.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh agar ekspor Korea Selatan bisa mencapai kinerja tertinggi dalam sejarah sampai akhir tahun ini.