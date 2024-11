Harris: Korsel Telah ‘Berkontribusi Besar' Untuk Pemeliharaan Pasukan AS di Korea

Photo : YONHAP News

Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Kamala Harris, mengatakan bahwa Korea Selatan telah memberikan kontribusi yang "cukup besar" untuk pemeliharaan Pasukan AS Korea, dan menyebut aliansi Korea Selatan-AS sebagai "penopang" keamanan dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik dan di seluruh dunia.Harris membuat pernyataan tersebut dalam kontribusi khusus untuk sebuah media lokal pada hari Sabtu (02/11) waktu setempat menjelang pemilu presiden AS.Harris dilaporkan menyebut bahwa pada tahun 2022, ia berdiri di DMZ dan menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat untuk membela Korea Selatan, serta menekankan bahwa ia memahami aliansi bilateral telah menjadi "penopang keamanan dan kemakmuran di Indo-Pasifik dan di seluruh dunia."Dia menambahkan bahwa Donald Trump, yang sebaliknya, menuntut agar Korea Selatan membayar 10 miliar dolar per tahun untuk menjadi tuan rumah bagi pasukan AS meskipun "kontribusinya sudah cukup besar," meremehkan aliansi itu dan mengabaikan posisi Amerika di kawasan Indo-Pasifik.Mantan Presiden AS dan calon presiden dari Partai Republik Trump telah menyerukan peningkatan tajam dalam beban Korea Selatan untuk biaya pertahanan selama masa jabatannya antara tahun 2017 dan 2021 dan telah membuat seruan serupa selama kampanye kepresidenannya.Pada awal Oktober, Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan tentang bagian Seoul dalam pemeliharaan, dimana Korea Selatan akan membayar sekitar 1,52 triliun won atau sekitar 1,13 miliar dolar AS untuk biaya pertahanan bersama pada tahun 2026, naik 8,3% dari tahun sebelumnya.Dari tahun 2027 hingga 2030, kontribusi Seoul akan dinaikkan sebanyak indeks harga konsumen (CPI).