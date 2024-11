Faker dan T1 Raih Juara League Of Legends World Championship Untuk Kelima Kalinya

Photo : YONHAP News

Dipimpin oleh pemain bintang Faker, yang memiliki nama asli Lee Sang-hyeok, T1 dinobatkan sebagai juara League Of Legends World Championship 2024 pada hari Sabtu (02/11).Dalam babak grand final yang berlangsung ketat di O2 Arena, London, Inggris, T1 kembali berhasil meraih gelar juara setelah menumbangkan Bilibili Gaming dari League of Legends Pro League (LPL), dengan skor 3-2.Bintang-bintang dari League of Legends Champions Korea (LCK) itu menambahkan koleksi trofi dengan menjadi juara sebanyak lima kali dalam sejarah turnamen ini, yakni pada tahun 2013, 2015, 2016, 2023, dan 2024 bersama timnya, T1.Dengan kemenangan tersebut, pemain Lee Sang-hyeok juga mengukuhkan statusnya sebagai salah satu player esports terhebat. Tidak hanya itu, Faker juga dinobatkan sebagai MVP final di Worlds 2024 dalam 8 tahun terakhir sejak tahun 2016.