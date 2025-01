Tender Proyek Konstruksi Luar Negeri Korsel Tembus 1 Triliun Dolar AS

Photo : YONHAP News

Jumlah tender proyek konstruksi luar negeri secara kumulatif oleh perusahaan Korea Selatan menembus angka 1 triliun dolar AS untuk pertama kali dalam 59 tahun.Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat (03/01) bahwa nilai tender proyek konstruksi luar negeri pada bulan lalu tembus 1 triliun dolar AS.Menteri Pertanahan dan Transportasi, Park Sang-woo mengatakan bahwa hal tersebut berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi negara.Jumlah tender proyek konstruksi luar negeri tahunan pada tahun lalu tidak berhasil melampaui target pemerintah, yaitu 40 miliar dolar AS, namun meski demikian jumlah itu tergolong paling tinggi dalam 9 tahun.Pada tahun lalu, tender konstruksi di Timur Tengah cukup tinggi dengan mencapai 50% termasuk penerimaan tender konstruksi oleh Samsung E&A dan GS E&C, untuk pembangunan Fadhili Gas Plant (FGP) senilai 6 miliar dolar AS dari perusahaan Aramco Arab Saudi.Namun, kondisi penerimaan tender konstruksi luar negeri pada tahun ini diperkirakan mengalami kesulitan akibat dinamika politik dan kondisi dalam negeri dampak dari darurat militer 3 Desember, ketidakpastian global, dan masih banyak lagi.