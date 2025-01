Investasi Langsung Oleh Investor Asing Tahun Lalu Mencapai Titik Tertinggi

Photo : YONHAP News

Nilai investasi langsung oleh investor asing pada tahun lalu mencapai titik tertinggi.Investasi langsung berarti investor asing memperoleh saham atau ekuitas lebih dari 10% dengan menanam modal paling sedikit 100 juta won, serta perusahaan yang didirikan berbasis investasi asing meminjam dana dari perusahaan induk di luar negeri selama lebih dari 5 tahun.Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya menyatakan pada hari Selasa (07/01) bahwa nilai investasi langsung oleh investor asing pada tahun lalu mencapai 34,5 miliar dolar AS dengan meningkat 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya.Nilai investasi untuk industri manufaktur mencapai 14,4 miliar dolar AS dengan meningkat 21,6% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara nilai investasi untuk industri jasa meningkat 0,3% menjadi 17,8 miliar dolar AS.Investasi terhadap industri canggih seperti semikonduktor, bioteknologi, dan lainnya juga mengalami peningkatan, serta nilai investasi terhadap industri bahan baku, suku cadang, dan peralatan mencapai titik tertinggi, yaitu 11,1 miliar dolar AS.Kementerian menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan investor asing masih tetap mempercayai fundamental ekonomi Korea Selatan di tengah dinamika politik dan ketidakstabilan dalam negeri saat ini.Secara rinci, investasi dari Jepang dan Cina mengalami peningkatan, dengan mencatatkan angka 6,12 miliar dolar dan 5,79 miliar dolar AS.Namun, investasi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa mengalami penurunan, yaitu senilai 5,24 miliar dolar dan 5,1 miliar dolar AS.Di antara nilai investasi langsung oleh investor asing, investasi baru melalui pembelian saham yang baru didaftarkan mencapai 54,8%, dan investasi melalui pembelian tambahan dari saham atau ekuitas yang sudah ada mencapai 13,9 miliar dolar AS.