Korsel dan AS Menandatangani MoU Tentang Ekspor Nuklir

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat secara resmi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang prinsip-prinsip mengenai kerja sama dan ekspor nuklir.Penandatanganan MoU itu dilakukan pada hari Rabu (08/01) di Washington, antara Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Energi, serta Kementerian Luar Negeri Korea Selatan bersama dengan Kementerian Energi dan Luar Negeri AS.Menteri Perindustrian Ahn Duk-geun dan Menteri Energi AS Jennifer Granholm menghadiri acara penandatanganan tersebut, yang dilakukan sekitar dua bulan setelah kedua pihak menyepakati dokumen terkait pada bulan November lalu.Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah penandatanganan, kedua negara mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dalam bidang tenaga nuklir sipil selama lebih dari 70 tahun. Dimana landasan kerja sama itu mencerminkan dedikasi bersama kedua negara untuk memaksimalkan penggunaan energi nuklir secara damai di bawah standar internasional untuk keselamatan nuklir, keamanan, perlindungan, dan non-proliferasi.Pernyataan tersebut menegaskan bahwa memorandum itu akan memberikan kerangka kerja bagi para pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan tenaga nuklir sipil di negara-negara ketiga sambil memperkuat administrasi kontrol ekspor teknologi nuklir sipil.Penandatanganan itu dilakukan di tengah perselisihan antara Korea Hydro and Nuclear Power Company (KHNP) dan perusahaan energi nuklir AS, Westinghouse, mengenai masalah ekspor reaktor nuklir.