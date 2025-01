Panglima Komando Bersama Korsel-AS Yang Baru Kunjungi JCS Untuk Pertama Kali

Photo : YONHAP News

Panglima Komando Bersama Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang baru, Xavier T. Brunson telah mengunjungi Staf Gabungan Korea (JCS) untuk pertama kali pada hari Kamis (09/01).Menurut JCS, Ketua JCS Kim Myung-Soo, menggelar upacara penyambutan untuk Brunsen di lapangan militer Kementerian Pertahanan Korea kemudian dilanjutkan dengan pertemuan untuk membahas sejumlah isu terkait aliansi Korea Selatan dan AS.Kim menyebut bahwa terdapat kemungkinan besar Korea Utara akan melakukan provokasi strategis untuk menciptakan situasi gaduh yang menguntungkan, sehingga penting untuk menjaga kesiapsiagaan dalam kerja sama erat antara Korea Selatan dan AS.Brunsen menekankan pentingnya untuk menjaga momentum latihan trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang, serta stabilitas regional sangat bergantung pada kerja sama keamanan ketiga negara yang terus berkembang.Kim dan Brunsen sepakat untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Korea Selatan dan AS serta menjaga kesiapan pertahanan bersama melalui komunikasi yang berkelanjutan dan teratur.Brunsen yang juga menjabat sebagai Komandan Pasukan AS di Korea Selatan dan Komandan Pasukan PBB dilantik pada 20 Desember tahun lalu.