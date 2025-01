Photo : YONHAP News

Kumpulan cerita pendek karya seorang penulis asal Korea Selatan, Chung Bo-ra yang berjudul "Your Utopia: Stories," dinominasikan untuk Philip K. Dick Award, salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia dalam novel fiksi ilmiah.Menurut Rabbit Hole pada hari Senin (12/01), terbitan bahasa Inggris dari kumpulan cerita pendek tersebut dinobatkan sebagai salah satu dari enam nominasi untuk penghargaan tersebut. Sementara pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 18 April mendatang.Di antara delapan cerita dalam kumpulan tersebut, cerita utama yang berjudul "Your Utopia," berkisah tentang sebuah mobil pintar yang membawa robot humanoid yang usak saat berkeliaran di planet terpencil yang ditinggalkan oleh manusia karena pandemi.Penghargaan bergengsi ini diberikan setiap tahunnya untuk buku fiksi ilmiah paperback yang diterbitkan di Amerika Serikat (AS) untuk menghormati Philip K. Dick, seorang penulis fiksi ilmiah Amerika yang berpengaruh pada abad ke-20, dan dianggap sebagai salah satu dari tiga penghargaan paling terkemuka di dunia dalam literatur fiksi ilmuah bersama dengan Hugo dan Nebula.Sementara novel perdana penulis Korea-Amerika, Lee Yoon-ha yang berjudul "Ninefox Gambit", pernah dinominasikan untuk Nebula Award tahun 2016 dan Hugo Award tahun 2017.Ini merupakan kali pertama pertama novel penulis Korea Selatan yang aslinya ditulis dalam bahasa Korea dinominasikan untuk salah satu dari tiga penghargaan "Big Three".Koleksi fiksi ilmiah Chung tahun 2017 berjudul "Cursed Bunny" dinominasikan untuk International Booker Prize 2022 dan National Book Award dalam kategori sastra terjemahan.