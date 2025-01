AS Mengonfirmasi Kekuatan Aliansi Tetap Solid Setelah Penangkapan Presiden Yoon

Photo : YONHAP News

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi kekuatan aliansi Korea Selatan dan AS yang tetap solid, setelah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol.Juru bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih, dalam wawancara tertulis dengan media Korea Selatan pada hari Rabu (15/01) waktu setempat, menyatakan bahwa AS mendukung rakyat Korea Selatan dalam upaya untuk menegakkan supremasi hukum.Dilanjutkan bahwa AS mengakui segala upaya yang dilakukan Korea Selatan dan warganya untuk bertindak sesuai dengan konstitusi.Jubir tersebut juga menegaskan bahwa AS tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Penjabat Presiden selaku Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok serta pemerintah Korea Selatan, dan kembali mengonfirmasi bahwa AS tetap yakin pada kekuatan aliansi dengan Korea Selatan serta komitmen kokoh untuk mempertahankan hal itu.Departemen Luar Negeri AS juga menilai bahwa proses dari pengumuman darurat militer hingga penangkapan Presiden Yoon menunjukkan kekuatan terhadap demokrasi Korea Selatan.Sementara itu terkait penangkapan Presiden Yoon, Uni Eropa (EU) menyatakan pada Rabu (15/01) bahwa pihaknya percaya dinamika politik Korea Selatan saat ini sedang berproses sesuai dengan hukum yang berlaku.Juru bicara EU dalam wawancara tertulis dengan media Korea mengatakan, Korea Selatan adalah mitra strategis utama dan pihaknya akan terus bekerja sama dengan erat berdasarkan prioritas bersama.Menurutnya, duta besar EU di Korea Selatan terus melakukan komunikasi diplomatik rutin dan pada hari Kamis (16/01) ia akan menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Penjabat Presiden Choi Sang-mok dengan para duta besar negara-negara G7.