Photo : YONHAP News

Film baru karya sutradara Bong Joon-ho berjudul "Mickey 17" resmi diundang dalam Festival Film Berlin ke-75 yang akan berlangsung di Jerman pada bulan Februari.Pihak penyelenggara Festival Film Berlin menyatakan bahwa "Mickey 17" akan tayang pada sesi Special Gala yang menunjukkan jenis film yang dinilai populer dan mewah.Film "Mickey 17" merupakan film jenis SF berbasis novel 'Mickey 7' karya penulis Amerika Serikat Edward Ashton, serta menampilkan aktor Robert Pattinson, Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette dan Mark Ruffalo.Film tersebut ditampilkan oleh sutradara Bong untuk pertama kali dalam 6 tahun setelah film "Parasite".Selain film "Mickey 17", film baru dari sutradara Min Kyu-dong berjudul "The Old Woman With The Knife" yang menampilkan aktor Lee Hye-young, Kim Sung-cheol, Shin Sia, dan Kim Mu-yeol juga akan ditampilkan untuk sesi spesial.Film tersebut menceritakan tentang konfrontasi antara seorang pembunuh wanita tua dan seorang pembunuh pria muda, yang diangkat dari novel berjudul sama karya penulis Koo Byung-mo.Festival Film Berlin tahun ini akan berlangsung pada tanggal 13-23 Februari mendatang.Entri kompetisi untuk memperebutkan hadiah utama Festival Film Berlin, 'Beruang Emas' akan diumumkan pada hari Selasa (21/01) mendatang.