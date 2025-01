7 Album K-Pop Mendominasi 10 Urutan Teratas Penjualan CD Album Terlaris di AS

Photo : YONHAP News

Sebuah laporan musik terbaru menyebut 7 dari 10 CD album terlaris di Amerika Serikat (AS) pada tahun lalu adalah album K-Pop.Menurut '2024 Year-End Music Report' yang dirilis oleh perusahaan analisis industri musik dan hiburan, Luminate pada hari Rabu (15/01), CD album terlaris di AS pada tahun lalu adalah Taylor Swift berjudul "The Tortured Poets Department", kemudian disusul oleh "ATE" dari Stray Kids, "ROMANCE : UNTOLD" dari ENHYPEN, serta "GOLDEN HOUR: Part.1" dari ATEEZ.Selain itu, "HOP" dari Stray Kids, "minisode 3: TOMORROW" dari TOMORROW X TOGETHER, "GOLDEN HOUR: Part.2" dari ATEEZ, dan "With YOU-th" dari TWICE masing-masing menempati urutan ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-9.Selanjutnya album "ATE" dari Stray Kids dan "ROMANCE : UNTOLD" dari ENHYPEN masing-masing menempati urutan ke-6 dan urutan ke-8 dari segi penjualan album secara keseluruhan yang menggabungkan penjualan CD dan digital.