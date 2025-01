Dubes Korsel Untuk AS Akan Hadir Dalam Upacara Pelantikan Presiden Donald Trump

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat, Cho Hyun-dong akan menghadiri upacara pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang digelar pada tanggal 20 Januari, sebagai wakil pemerintah Korea Selatan.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Kamis (16/01) bahwa Dubes Cho akan hadir sebagai wakil pemerintah Korea Selatan.Selain itu, tujuh orang anggota partai berkuasa dan oposisi dari Komite Urusan Diplomasi dan Unifikasi akan bertolak ke AS pada tanggal 17 dan 18 Januari untuk berpartisipasi di upacara pelantikan tersebut.Delegasi itu akan berada di AS sampai tanggal 22 Januari serta akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan parlemen AS untuk membahas agenda luar negeri, keamanan, kerja sama ekonomi, hingga masalah Korea Utara.Sementara itu, pemerintah tengah merencanakan kunjungan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul ke AS, setelah pemerintahan Trump terbentuk untuk segera melakukan komunikasi tatap muka.Apabila kunjungan Menteri Cho dilaksanakan, maka pemerintah diperkirakan akan menekankan pentingnya aliansi antara Korea Selatan dan AS, serta kerja sama antara Korea Selatan, AS dan Jepang. Hal itu juga mencakup kerja sama antara pemerintahan Trump dan Korea Selatan dalam menetapkan kebijakan AS terhadap Korea Utara dan Semenanjung Korea.Selain delegasi pemerintah tersebut, pendiri perusahaan Coupang Kim Bom-suk, Ketua Grup Shinsegae Jeong Yong-jin, Ketua Grup SM Woo Oh-hyun, Ketua Grup SPC Heo Yong-in, dan lainnya juga akan hadir di upacara pelantikan Presiden Trump.