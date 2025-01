Harga Rata-rata Bensin dan Solar di Korsel Naik Selama 14 Minggu Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Harga rata-rata bensin dan solar di Korea Selatan meningkat selama 14 minggu berturut-turut di tengah kenaikan nilai tukar mata uang asing dan harga minyak internasional.Menurut sistem informasi harga Perusahaan Minyak Nasional Korea (KNOC), harga rata-rata bensin naik 18 won per minggu menjadi 1.706 won per liter pada minggu ketiga bulan Januari.Harga rata-rata solar juga melonjak 21,8 won menjadi 1.556 won per liter.Harga minyak internasional naik minggu ini di tengah ketidakpastian pasokan minyak global menyusul pengumuman sanksi pemerintahan Joe Biden terhadap Rusia dan penurunan mingguan dalam persediaan minyak mentah komersial Amerika Serikat (AS).Minyak mentah Dubai yang menjadi patokan impor Korea Selatan, naik 5,9 dolar AS dalam seminggu menjadi 82,9 dolar AS.Seorang pejabat di KNOC memperkirakan tren kenaikan ini akan terus berlanjut hingga liburan Tahun Baru Imlek di akhir Januari ini.