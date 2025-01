An Se-young Tambah Koleksi Gelar Kedua Tahun Ini di India Open 2025

Photo : YONHAP News

Pebulu tangkis tunggal putri Korea Selatan An Se-young melanjutkan dominasinya di dunia bulu tangkis, dengan meraih juara India Open 2025, tak lama setelah ia menjuarai Malaysia Open 2025 pada 12 Januari lalu.Dalam babak final menghadapi Pornpawee Chochuwong dari Thailand di Indira Gandhi Sports Complex, New Delhi, India, pada hari Minggu (19/01), An menang dengan skor 2-0 dan akhirnya menjadi juara India Open 2025.Meskipun Chochuwong berusaha menambah poin, namun An yang sudah unggul jauh memastikan pertandingan ini menjadi miliknya dengan skor 21-12, 21-9 dalam laga final tersebut.Sementara itu, di nomor ganda putri Korea Selatan, Kim Hye-jong dan Gong Hee-yong meraih medali perak, setelah kalah melawan tim Jepang Arisa Igarashi dan Ayako Sakuramoto dengan skor 2-0.