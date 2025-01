Penjabat Presiden Korsel Ucapkan Selamat Kepada Trump Atas Pelantikannya

Photo : YONHAP News

Penjabat Presiden Korea Selatan, Choi Sang-mok memberikan ucapan selamat kepada Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47.Dalam sebuah pesan yang diunggah di media sosial pada hari Selasa (21/01), Choi menyampaikan ucapan selamatnya kepada Presiden Trump dan Wakil Presiden AS, J.D. Vance.Penjabat presiden tersebut menambahkan bahwa Korea Selatan berharap untuk "membuat aliansi ini lebih hebat lagi" selama masa jabatan presiden AS ke-47, seperti yang berhasil dilakukan oleh kedua negara selama masa jabatan Presiden AS ke-45.Trump dilantik sebagai presiden baru AS dalam upacara pelantikan di gedung Capitol AS pada hari Senin (20/01) waktu setempat, kembali ke Gedung Putih dalam empat tahun setelah masa jabatan pertamanya.