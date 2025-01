Ekspor Korsel Turun 5,1% Dalam 20 Hari Pertama Bulan Januari

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan menurun sekitar 5% dibandingkan tahun lalu dalam 20 hari pertama bulan Januari 2025 karena berkurangnya jumlah hari kerja.Menurut data awal dari Layanan Bea Cukai Korea pada hari Selasa (21/01), ekspor Korea Selatan mencapai 31,6 miliar dolar AS selama periode yang disebutkan, turun 5,1% dari tahun sebelumnya.Namun, ekspor harian rata-rata meningkat 1,4% menjadi 2,18 miliar dolar AS, dengan jumlah hari kerja berkurang satu hari menjadi 14 setengah hari.Ekspor semikonduktor meningkat 19,2%, sementara ekspor mobil turun 7,3 persen dan pengiriman produk minyak bumi turun hampir 30 persen.Ekspor ke Cina dan Amerika Serikat masing-masing turun 4,9% dan 9,6%, sementara ekspor ke Vietnam meningkat 13,9%.Sementara itu impor turun 1,7% dari tahun sebelumnya menjadi 35,4 miliar dolar AS dalam periode yang sama, yang mengakibatkan defisit perdagangan sebesar 3,77 miliar dolar AS.