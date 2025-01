Penjabat Presiden Akan Segera Melakukan Pembicaraan Via Telepon Dengan Trump

Photo : YONHAP News

Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengatakan pada hari Selasa (21/01) bahwa ia akan segera melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.Choi menyampaikan informasi tersebut saat memimpin pertemuan dengan para pejabat tinggi pemerintah dan kantor kepresidenan.Penjabat presiden mengatakan bahwa pemerintah juga akan memulai komunikasi antara pejabat tinggi di kedua negara, seperti Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan.Choi mengungkapkan harapannya bahwa AS akan semakin berjaya di bawah kepemimpinan Trump dan bahwa Korea Selatan dan AS akan melihat perkembangan yang saling menguntungkan dalam hubungan mereka.Choi menambahkan bahwa pemerintah telah mengirimkan delegasi ke Washington untuk mendapatkan informasi rinci tentang kebijakan dan langkah-langkah AS yang akan segera diumumkan oleh pemerintahan Trump.Penjabat presiden juga menjanjikan dukungan aktif pemerintah untuk sektor bisnis Korea Selatan yang berencana untuk menghubungi pemerintah AS atau mencari proyek kerja sama.