'Denuklirisasi Semenanjung Korea' Tidak Tercantum Dalam Pernyataan Bersama Quad Terbaru

Photo : YONHAP News

Pertemuan Menteri Luar Negeri Quad (AS, Jepang, Australia, India) yang pertama, setelah pelantikan Presiden Donald Trump periode kedua ternyata tidak memasukkan frasa "denuklirisasi Semenanjung Korea" dalam pernyataannya.Dalam pernyataan bersama yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang baru, Marco Rubio, tidak ada penyebutan terkait Korea Utara yang sebelumnya selalu muncul dalam hasil pertemuan puncak dan pertemuan Menteri Luar Negeri Quad.Namun, frasa "menentang tindakan sepihak yang mengubah status melalui kekerasan atau pemaksaan" yang ditujukan pada Cina tetap dipertahankan dalam pernyataan tersebut.Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dibandingkan dengan pernyataan pada masa pemerintahan Biden, yang selalu menekankan denuklirisasi Semenanjung Korea.Namun meski demikian perubahan itu belum dapat dianggap sebagai pergeseran kebijakan AS terhadap Korea Utara.Sejak 2023, semua pernyataan Quad sebelumnya mencakup komitmen untuk kerja sama terkait denuklirisasi Semenanjung Korea.Sebelumnya Menteri Rubio menyebut dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan pada 15 Januari lalu bahwa kebijakan terhadap Korea Utara masih memerlukan waktu untuk dikaji kembali.Sementara itu pernyataan belum lama ini juga menarik perhatian, karena terkait dengan komentar Presiden Trump dan calon Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyebut "Korea Utara sebagai negara nuklir."