Dubes Korsel Memastikan Seoul dan Washington Pertahankan Tujuan Denuklirisasi Korut

Photo : YONHAP News

Utusan utama Korea Selatan untuk Amerika Serikat telah berjanji untuk memastikan bahwa Seoul dan Washington akan tetap mempertahankan tujuan denuklirisasi Korea Utara.Duta Besar Korsel untuk AS, Cho Hyun-dong menyampaikan komitmen tersebut pada hari Kamis (23/01) waktu setempat, dalam sebuah pertemuan dengan para wartawan di Washington D.C. setelah peresmian pemerintahan Trump yang kedua pada awal pekan ini.Cho mengatakan, sembari memastikan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat mempertahankan tujuan denuklirisasi Korea Utara, pemerintah akan memperkuat koordinasi kebijakan Korea Utara dengan Washington untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan partisipasi Korea Utara dalam perang di Ukraina.Ditambahkan, bahwa Korea Selatan akan memperkuat kredibilitas komitmen penangkalan yang diperluas AS.Dubes Cho memaparkan bahwa berdasarkan komitmen penangkalan yang diperluas, sekutu akan terus memastikan postur pertahanan gabungan Korea Selatan-AS dan mempertahankan posisi kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump menggambarkan Korea Utara sebagai "kekuatan nuklir" pada awal pekan ini.