Anggota Majelis Rendah AS Mengajukan Resolusi Untuk Memperkuat Hubungan Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Resolusi untuk menegaskan penguatan aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump diajukan oleh seorang anggota majelis rendah AS.Anggota dari Partai Demokrat AS, Thomas Suozzi menyatakan bahwa ia telah mengajukan resolusi untuk menekankan pentingnya aliansi antara Korea Selatan dan AS di wilayah Indo-Pasifik pada hari Kamis (23/01) waktu setempat.Resolusi tersebut menekankan perlunya untuk memperkuat hubungan antara dua negara di bidang keamanan, ekonomi, budaya, dan lainnya serta mengapresiasi kontribusi warga AS keturunan Korea Selatan, dan juga mendukung tujuan penetapan hari peringatan budaya Korea dan Kimchi.Thomas Suozzi mengatakan bahwa resolusi itu pasti akan menimbulkan perhatian yang lebih besar terhadap pentingnya hubungan kedua negara selain di bidang ekonomi maupun pengembangan demokrasi.Ditambahkan pula, Korea Selatan merupakan salah satu aliansi yang penting bagi AS, dan ia yakin bahwa masyarakat Korea Selatan yang tengah menghadapi kesulitan saat ini dapat berkembang menjadi kuat melalui kekuatan mandiri dan kontribusi terhadap demokrasi yang bebas.