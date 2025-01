Survei KBS: 60% Masyarakat Korsel Setuju Dengan Pemakzulan Presiden Yoon

Photo : KBS News

KBS melakukan survei opini publik dalam rangka menyambut liburan hari raya Tahun Baru Imlek atau Seollal.Dalam pertanyaan mengenai keputusan yang harus diambil oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, sebanyak 60% responden mendukung pemakzulan, sementara 36% menolaknya.Dibandingkan akhir tahun lalu, dukungan terhadap pemakzulan turun 9% sementara penolakan naik 10%. Hal itu menunjukkan peningkatan opini yang menolak pemakzulan, terutama di kalangan konservatif.Terkait proses penangkapan dan penahanan Presiden Yoon oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), 57% responden menganggapnya sebagai tindakan sah yang diperlukan dalam penyelidikan, sementara 40% menyebutnya sebagai tindakan ilegal karena CIO tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus pengkhianatan.Mengenai jadwal persidangan kasus Undang-Undang Pemilu yang melibatkan Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung, 62% responden mendukung penyelesaian persidangan dalam batas waktu yang ditentukan, sementara 29% berpendapat bahwa prosesnya harus dilakukan tanpa batas waktu untuk memastikan pemeriksaan yang menyeluruh.Survei itu juga menanyakan apakah upaya dialog Presiden AS Donald Trump setelah dilantik akan membantu menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. Sebanyak 39% percaya bahwa hal itu akan membantu, sementara 52% tidak setuju, menunjukkan mayoritas memiliki pandangan negatif.Terkait kemungkinan Korea Utara diakui sebagai negara nuklir di komunitas internasional, 74% responden mendukung agar Korea Selatan juga memiliki senjata nuklir, sementara 20% menolak.Di antara mereka yang setuju, 49% menyatakan 'sangat setuju'. Hal itu mencerminkan meningkatnya kesadaran untuk memperkuat kemampuan pertahanan terhadap ancaman nuklir Korea Utara.Survei tersebut dilakukan selama tiga hari mulai tanggal 24-26 Januari lalu oleh Hankook Research kepada 1.000 orang masyarakat berusia 18 tahun ke atas di seluruh daerah di Korea Selatan melalui metode wawancara via telepon, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 3,1% poin.