Serial Netflix 'The Trauma Code: Heroes on Call' Raih Peringkat 3 di Kategori Non-Inggris

Serial Netflix 'The Trauma Code: Heroes on Call' yang dirilis pada 24 Januari berhasil menduduki peringkat ke-3 dalam kategori acara TV Global non-bahasa Inggris hanya dalam waktu tiga hari.Menurut Tudum TOP 10 Website, situs resmi Netflix yang merangkum data penonton, drama medis buatan Korea Selatan tersebut mencatatkan 4,7 juta jumlah penayangan dari tanggal 20 hingga 26 Januari.Jumlah penayangan itu dihitung berdasarkan total jam tayang yang dibagi dengan durasi penuh serial tersebut.Sejak mulai ditayangkan hingga 30 Januari, 'The Trauma Code: Heroes on Call' masuk dalam 10 besar di 26 negara, termasuk Korea Selatan, Chili, Peru, Rumania, Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, dan Uni Emirat Arab.Drama yang dibintangi oleh aktor Joo Ji-hoon itu mengisahkan perjalanan dokter bedah jenius, Baek Kang-hyuk yang dulunya bertugas di medan perang yang kini berusaha untuk menghidupkan kembali tim trauma yang hampir tidak berfungsi di rumah sakitnya.