Pemerintah Korsel Memantau Dampak Kebijakan AS Terhadap Pasar Keuangan

Photo : YONHAP News

Penjabat Presiden selaku Menteri Keuangan Korea Selatan, Choi Sang-mok pada hari Kamis (30/01) mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bank Sentral Korea Selatan (BOK) Lee Chang-yong, Ketua Komisi Jasa Keuangan (FSC) Kim Byeong-hwan, Ketua Badan Pengawas Keuangan Lee Bok-hyeon untuk membahas isu makroekonomi dan kebijakan pasar keuangan.Pertemuan yang dikenal sebagai pertemuan 'F4' itu bertujuan untuk mengevaluasi dampak hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal AS (FOMC) dan kebijakan pemerintahan Trump yang baru, serta dinamika pasar keuangan dan valuta asing baik domestik maupun internasional.Sebelumnya, pada 29 Januari The Fed mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,25-4,50% setelah dua hari pertemuan FOMC.Ketua The Fed, Jerome Powell, dalam konferensi pers, menyatakan sikap hati-hati terhadap arah kebijakan ke depan dengan menyebut, tidak perlu terburu-buru untuk menyesuaikan suku bunga tambahan.Keputusan itu menandai berhentinya penurunan suku bunga yang telah berlangsung sebanyak tiga kali berturut-turut pada bulan September, November, dan Desember 2024, dan selisih suku bunga antara Korea Selatan dan AS tetap dalam kisaran 1,50%.Setelah dikeluarkan hasil pertemuan yang telah diperkirakan itu, Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan mengatakan bahwa indikator utama seperti harga saham dan suku bunga berdampak secara terbatas dan perlu memperhatikan kondisi pasar keuangan serta valuta asing dalam negeri setelah liburan hari raya.Penjabat Presiden Choi mengingatkan bahwa ketidakpastian eksternal terkait kebijakan moneter pemerintahan Trump masih cukup besar. Sehingga ia meminta sejumlah lembaga terkait untuk terus memantau pasar keuangan dan valuta asing 24 jam dan mengamati dampak kebijakan pemerintah AS terhadap pasar.