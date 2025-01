Komite Sanksi Korut DK PBB Berikan Pembebasan Sanksi Untuk Proyek Kemanusiaan UNICEF dan FAO

Photo : KBS News

Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada akhir bulan lalu telah memberikan pembebasan dari sanksi untuk proyek bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) kepada Korea Utara.Radio Free Asia (RFA) pada 29 Januari melaporkan bahwa UNICEF mengirimkan bahan-bahan seperti pelat baja dan kawat baja senilai sekitar 4.900 dolar AS untuk mendukung sektor air, sanitasi, dan kebersihan di Korea Utara. Sementara FAO mengirimkan trailer, traktor, dan benih tanaman pakan senilai sekitar 158.000 dolar AS untuk meningkatkan produksi pakan ternak serta gandum dan jelai atau barley.UNICEF dan FAO berencana untuk mengirimkan bantuan yang disetujui tersebut ke Korea Utara masing-masing pada 3 Desember dan 20 Desember tahun ini.UNICEF sebelumnya menginformasikan kepada RFA pada awal bulan ini bahwa proses pengiriman barang yang dibebaskan dari sanksi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun belum ada informasi mengenai kemungkinan kembalinya staf PBB ke Korea Utara.Menurut data yang dikonfirmasi oleh layanan pelacakan dana dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, total bantuan yang dikirimkan ke Korea Utara pada tahun lalu tercatat mencapai sekitar 2,8 juta dolar AS.