Menhan Korsel-AS Mengadakan Pembicaraan Via Telepon, Tegaskan Komitmen Aliansi

Photo : YONHAP News

Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Kim Seon-ho mengadakan pembicaraan pertama via telepon pada hari Jumat (31/01) bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang baru, Pete Hegseth.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa dua pihak mengapresiasi kinerja aliansi antara Korea Selatan dan AS yang berkembang demi perdamaian dan kestabilan di Semenanjung Korea dan regional selama 70 tahun. Kedua pihak juga menyamakan pandangan untuk mengembangkan kerja sama dan lingkup aliansi bilateral.Menteri Hegseth menegaskan komitmen AS yang solid terhadap perlindungan Korea Selatan, serta berjanji untuk melakukan kerja sama yang erat dengan Korea Selatan untuk lebih memperkokoh aliansi kedua negara berbasis kepercayaan dan persahabatan yang telah lama terjalin.Kedua negara juga sepakat mempertahankan postur kesiapsiagaan yang kuat untuk mencegah ancaman misil dan nuklir Korea Utara yang semakin canggih serta menangani isu negara aliansi dengan stabil.Mereka juga memantapkan komitmen untuk menjalin kerja sama yang erat bersama kelompok internasional dalam menghadapi kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia.Selain itu, kedua negara akan terus mempertahankan kerja sama keamanan trilateral antara Korea Selatan, AS dan Jepang yang berbasis pada aliansi antara Korea Selatan dan AS untuk melindungi Semenanjung Korea dan wilayah Indo-pasifik dari ancaman Korea Utara.