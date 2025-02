Trump Kenakan Tarif Impor Tinggi Untuk Kanada, Meksiko, dan China

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump secara resmi telah mengenakan tarif impor tinggi terhadap produk-produk asal Kanada, Meksiko, dan China.Menurut The Associated Press dan Reuters, Trump pada hari Sabtu (01/02) menandatangani perintah untuk mengenakan bea masuk sebesar 10% untuk semua produk impor dari China dan 25% untuk produk impor dari Meksiko dan Kanada, atas dasar obat-obatan terlarang dan masalah imigrasi yang melibatkan ketiga negara tersebut.Namun, untuk energi yang diimpor dari Kanada, termasuk minyak, gas alam, dan listrik, akan dikenakan pajak sebesar 10%.Bea masuk terhadap ketiga negara tersebut akan mulai berlaku pada hari Selasa (04/02) waktu setempat.Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan bahwa negaranya berencana untuk awalnya membalas dengan tarif sebesar 25% terhadap produk-produk AS senilai sekitar 20 miliar dolar AS pada hari Selasa. Namun pada saat yang bersamaan, ia juga mengancam akan mengajukan keluhan terhadap AS ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Sementara itu Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum juga mengatakan bahwa Meksiko akan mengambil langkah untuk menerapkan tarif dan non-tarif untuk membela kepentingan Meksiko.Namun, karena perintah eksekutif Presiden Trump memuat klausul untuk memperluas tarif jika negara lain melakukan pembalasan, maka timbul kekhawatiran bahwa perang pembalasan tarif akan dimulai di AS.