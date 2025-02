PDB per Kapita Korsel Tembus 36.000 Dolar Pada Tahun 2024

Photo : YONHAP News

Produk domestik bruto (PDB) per kapita Korea Selatan diperkirakan telah melampaui 36.000 dolar AS pada tahun lalu.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) dan Kementerian Keuangan Korea Selatan pada hari Minggu (02/02), PDB per kapita untuk tahun 2024 diperkirakan mencapai sebesar 36.024 dolar AS, naik 454 dolar AS atau 1,28% dibandingkan tahun sebelumnya.Perkiraan tersebut serupa dengan angka 36.132 dolar AS yang diproyeksikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan Oktober tahun lalu. Namun lebih tinggi dari perkiraan IMF untuk Jepang dan Taiwan.PDB per kapita Korea Selatan melampaui angka 30.000 ribu dolar AS pada tahun 2016 dan naik menjadi 35.359 dolar AS pada tahun 2018, sebelum turun menjadi 33.503 dolar AS pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.Angka tersebut melonjak hingga mencapai 37.503 dolar AS pada tahun 2021 namun kembali turun hingga di bawah 35.000 dolar AS pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat selama dua tahun terakhir.