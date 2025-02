Pegolf Korsel, Kim A-lim Raih Gelar LPGA Tour Untuk Ketiga Kalinya

Photo : KBS News

Pegolf Korea Selatan, Kim A-lim memenangkan pertandingan pembuka musim LPGA pada hari Minggu (02/02) untuk meraih gelar LPGA Tour ketiganya.Kim memenangkan Hilton Grand Vacations Tournament of Champions di Lake Nona Golf and Country Club di Orlando, Florida, AS dengan skor akhir 20-under 268.Kim menyelesaikan ronde keempat dengan skor 5-under 67 dan merebut gelar dengan selisih dua pukulan atas Nelly Korda dari Amerika Serikat.Ini adalah gelar LPGA ketiga Kim dan yang kedua dalam tiga bulan, setelah kemenangan di Lotte Championship pada bulan November tahun lalu.Untuk kemenangan terakhirnya, Kim menerima hadiah berupa uang tunai sebesar 300 ribu dolar AS.