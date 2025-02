Imbas Tarif Trump, KOSPI Anjlok 2,5% Hari Senin

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 63,42 poin atau 2,52% dibandingkan angka penutupan pada sesi perdagangan sebelumnya, dan ditutup pada level 2.453,95 dalam sesi perdagangan hari Senin (03/02).Hal itu disebut sebagai dampak dari perang tarif Presiden AS Donald Trump yang telah mulai diterapkan, sehingga KOSPI anjlok lebih dari 2,5%, dan menyentuh kisaran 2.450.Sementara itu, KOSDAQ yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi, ikut turun 24,49 poin atau 3,36%, dan ditutup pada level 70,3,80.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 14,5 won terhadap dolar AS dan mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.467,2 won per dolar.