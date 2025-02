Penjabat Presiden Korsel Menyambut Baik Atas Keputusan Penundaan Tarif AS

Photo : YONHAP News

Penjabat Presiden Korea Selatan, Choi Sang-mok menyambut baik atas keputusan pemerintahan Trump untuk menunda penerapan kebijakan tarif impor 25% terhadap Kanada dan Meksiko selama satu bulan.Dalam pertemuan dengan para menteri terkait ekonomi pada hari Selasa (04/02), Choi mengatakan, merupakan suatu kabar gembira bahwa Amerika Serikat (AS) menunda kebijakan tarif impor terhadap kedua negara tersebut.Namun, Choi juga menyuarakan kekhawatirannya bahwa ketidakpastian ekonomi Korea Selatan dapat meningkat jika AS melanjutkan perang tarifnya dengan negara lain.Choi menekankan bahwa pemerintah Korea Selatan akan merancang langkah terkait yang memungkinkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian.Choi juga mengatakan bahwa pemerintah akan secara aktif berkomunikasi dengan para pejabat di pemerintahan Trump untuk memastikan bahwa kebijakan AS dapat mencerminkan posisi Korea Selatan sebanyak mungkin.