Serial 'The Trauma Code: Heroes On Call' Raih Posisi Pertama Global Netflix

Photo : YONHAP News

Drama serial Netflix asal Korea Selatan, "The Trauma Code: Heroes on Call", terus menunjukkan dominasinya di patform streaming tersebut, dan akhirnya untuk pertama kali melampaui serial Squid Game Season 2 untuk mengamankan posisi pertama dalam kategori acara TV global Netflix non-Inggris.Melihat situs resmi Netflix, dalam jajaran Netflix Top 10, pada hari Rabu (05/02), serial "The Trauma Code: Heroes on Call" mencatatkan angka 11,9 juta jam tayang atau tontonan dalam kurun waktu dari tanggal 27 Januari hingga 2 Februari. Demikian selama 10 hari sejak dirilis, serial itu menduduki peringkat pertama dalam kategori acara TV global non-Inggris.Serial ini telah menduduki puncak tidak hanya di Korea Selatan, namun juga di 17 negara lain, termasuk Thailand, Taiwan, Malaysia, Chili, dan Peru. Selain itu, drama tersebut juga masuk ke dalam daftar 10 acara TV Netflix teratas di 63 negara, seperti Prancis, Italia, Meksiko, Brasil, India dan Jepang."Trauma Code: Heroes on Call" menceritakan tentang kehidupan di rumah sakit, dengan kisah Baek Kang-hyeok yang diperankan oleh Ju Ji-hoon, seorang dokter perang berpengalaman saat ia mengubah tim rumah sakitnya menjadi kelompok elit spesialis trauma.