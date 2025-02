Calon Perwakilan Dagang AS Sebut Perlu Untuk Meninjau Regulasi USMCA

Photo : YONHAP News

Calon Perwakilan Dagang AS, Jamison Greer, menyatakan pada hari Kamis (06/02) waktu setempat bahwa ia tidak akan mengizinkan negara ketiga untuk “menumpang gratis” dalam Perjanjian Perdagangan AS-Meksiko-Kanada (USMCA), yang ditandatangani pada periode pertama pemerintahan Trump.Dalam gelaran uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi Keuangan Senat AS di Washington DC hari Kamis, Greer menyebut bahwa pihaknya perlu untuk meninjau dengan cermat aturan asal produk (rules of origin), agar tidak ada negara ketiga atau pihak lain yang memanfaatkan perjanjian tersebut dengan mengorbankan Amerika Serikat serta mitra lainnya, yaitu Kanada dan Meksiko.Pernyataan tersebut ditafsirkan sebagai sinyal untuk menekan perusahaan dari negara ketiga, termasuk Korea Selatan dan China, yang mendirikan pabrik produksi di Meksiko dengan biaya produksi lebih rendah, dan kemudian mengekspor ke pasar Amerika Serikat.Saat ini, sejumlah perusahaan Korea Selatan seperti Samsung Electronics, LG Electronics, Kia Motors, Hyundai Mobis, dan Hyundai Transys memiliki pabrik produksi di Meksiko.Sebelumnya, belum lama ini Presiden AS Donald Trump menunda penerapan tarif 25% terhadap produk impor dari Meksiko selama satu bulan, dengan memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang beroperasi di negara tersebut. Namun, kemungkinan adanya peninjauan ulang terhadap USMCA dapat menjadi risiko tambahan bagi perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di Meksiko.